Ebenfalls sei es wichtig, gesellschaftliche Tabus im Karneval zu diskutieren, meint der Chef des Deutschen Kulturrats. Was unter Jecken noch vor 20 Jahren in Ordnung gewesen sei, würde man heute teilweise nicht mehr machen. Zimmermann bezieht sich dabei vor allem darauf, wie zum Beispiel Minderheiten dargestellt werden. Da brauche es eine gewisse Sensibilität:

Bei dem Einstehen für Karneval als Kulturgut geht es Zimmermann nicht darum, dass plötzlich alle Regionen in Deutschland Karneval oder Fasching feiern sollten. Für ihn ist die Anerkennung dieses Brauchs wichtig. Laut einer Studie seien mehr als die Hälfte der Deutschen dafür, dass Fasching, Fastnacht und Karneval zum nationalen Kulturgut erklärt werden. "Das sind deutlich mehr als die, die Karneval feiern. Das wird also nicht nur in den Regionen, wo es gefeiert wird, so gesehen." Das sei für ihn ein gutes Ergebnis.