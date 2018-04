Der deutsche PEN fordert die Auflösung der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt. Das sagte die Präsidentin der Schriftstellervereinigung, Regula Venske, bei MDR KULTUR. Das Renommee des Preises sieht sie zwar noch nicht beschädigt, allerdings mahnt Venske eine grundlegende Reform der Akademie an.

Hintergrund ist eine Krise innerhalb der Schwedischen Akademie. Der Ehemann eines Mitglieds steht im Verdacht, im Umfeld der Akademie über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt zu haben. Er soll außerdem Namen von Preisträgern weitergeben und von finanziellen Zuwendungen profitiert haben. Regula Venske sagte MDR KULTUR, das betroffene Mitglied der Akademie müsse zurücktreten: "Wenn das die Statuten nicht zulassen, dann muss man sie so ändern, dass sie ins 21. Jahrhundert passen."

In der vergangenen Woche hatten drei Mitglieder der Akademie ihren Rückzug erklärt. Zwei weitere lassen nach internen Streitigkeiten ihre Mitgliedschaften seit mehreren Jahren ruhen. Sollte sich noch ein weiteres Mitglied zurückziehen, wäre das 18-köpfige Gremium nicht mehr beschlussfähig.



Der Nobelpreis für Literatur wird seit 1901 vergeben. In den vergangenen Jahren ging er an den US-amerikanischen Musiker Bob Dylan und den englischen Schriftsteller Kazuo Ishiguro.