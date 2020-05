Der Deutsche Verlagspreis geht dieses Jahr unter anderem an den Klett Kinderbuchverlag in Leipzig. Mit dem Preis werden insgesamt 66 kleine und unabhängige Verlage ausgezeichnet. Er sei "eine Anerkennung in unsicheren Zeiten" beglückwünschte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Preisträger. Sie wurden am Montag von Kulturministerrin Monika Grütters bekanntgegeben.