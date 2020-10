Claudius Nießen kam 2002 zum Studium an das Deutsche Literaturinstitut Leipzig, um sein Diplom in der Disziplin Literarisches Schreiben zu machen. Er erinnert sich noch gut an die Einführungsveranstaltung im charakteristischen Foyer der Villa in der Wächterstraße 34. Alle Erstsemester seien sehr gespannt gewesen und hätten beinahe ehrfürchtig Auftritt und Ansprache des Professors Josef Haslinger erwartet. "Das erste was er gesagt hat, war: ,Dieses Diplom, was Sie hier bekommen, Diplomschriftsteller, dieses Diplom können Sie sich übers Klo hängen.'"

Das sei nicht abwertend gemeint gewesen, beteuert Claudius Nießen. Haslinger habe mitnichten aussagen wollen, dass die Studierenden am DLL nichts lernen würden, das Studium also wertlos wäre. Vielmehr sei ihm offensichtlich daran gelegen gewesen, die Bedeutung des Diploms als Zertifikat, als Schriftstück zum Ausdruck zu bringen. Wie sich seit nunmehr 25 Jahren immer wieder zeigt, ist diese nämlich durchaus relativ. Wenn es um den Erfolg der Leipziger Absolventinnen und Absolventen im Literaturbetrieb im Allgemeinen oder auf dem Buchmarkt im Speziellen geht, scheinen neben einem Abschlusszeugnis eines entsprechenden Studienganges, zahlreiche weitere Faktoren wesentlich zu sein.

Nützliches Rüstzeug

Jenen Menschen gegenüber, die sich dem Schreiben ohne den Rahmen eines Studiums widmen, haben Studierende am DLL zweifelsohne einige Dinge voraus, die zwar nicht zwingend zum literarischen Erfolg führen, wohl aber die Chancen darauf tendenziell erhöhen. So sehen sich letztere beispielsweise schon während des Studiums regelmäßig mit Herausforderungen und Aufgaben konfrontiert, die für einen Berufsalltag als Schreibende realistisch sind: Sie bekommen regelmäßig klassische Auftragsarbeiten, sind angehalten, sich an Abgabefristen zu halten, wie es auch in der Zusammenarbeit mit Agenturen und Verlagen vorkommt.

Literaturagentin Elisabeth Botros Bildrechte: Stephan Vogel Elisabeth Botros arbeitet bei der Literarischen Agentur Michael Gaeb in Berlin und hat vorher an der Schreibschule in Hildesheim studiert. Im Kontakt mit ehemaligen Studierenden einer solchen Institution wie dem DLL stellt sie häufig eine Kompetenz fest, die anderen Schreibenden fehlt: "Es sind Leute, die sehr gut über Texte reden können. Das macht es dann manchmal einfacher, Texte zu überarbeiten."