"Die Bodenständigen. Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft" von Autorin Barbara Thériault und dem Illustrator Julien Posture ist Deutschlands schönstes Regionalbuch 2020. Das wurde am Montagabend auf einer Jurysitzung in Nürnberg bekannt gegeben, die wegen der Corona-Krise via YouTube übertragen wurde. Die Auszeichnung wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Buchkunst vergeben.

Barbara Thériault ist Professorin an der Universität Erfurt. In ihrem Buch nähere sie sich auf soziologische Art der Stadt Erfurt an und orientiere sich dabei an Siegfried Kracauer, fasste Buchhändlerin und Jurorin Lisa Neher zusammen. "Obwohl es relativ einfach daherkommt, hat es viele Überraschungen parat", erklärte sie und hob verschiedene Gestaltungsmerkmale hervor, wie die aus ihrer Sicht gewagte Spaltenbreite sowie die Verwendung von Fußnoten und Anmerkungen zum Text. Erschienen ist "Die Bodenständigen" im Verlag Edition Überland mit Sitz in Leipzig.