Die Beleidigung sagt mir, was ich bin, in dem Maße, wie sie mich zu dem macht, was ich bin.

Ausgehend davon stellt Eribon im ersten der drei Teile seines Buches "Betrachtungen zur Schwulenfrage" seine eigene Theorie über das Zustandekommen und die Bestandteile einer männlichen homosexuellen Identität auf. Dazu gehöre beispielsweise der Wunsch nach einem Anderswo, also einem Ort, an dem Schwule sich ausleben und mit anderen Schwulen in Verbindung treten können. Das ist – meistens – die große Stadt, zum Beispiel Paris, New York oder Berlin. An diesen anonymen Orten erschaffen sich die Schwulen ihre eigene Welt.