Amerikanische Soldaten sichten das SS-Raubgut Bildrechte: imago/Leemage

Hans Eiden, Häftling mit der Gefangenen-Nummer 6222 und zeitweise Lagerältester, erinnert sich in seinem 1946 erschienenen Tatsachenbericht "Das war Buchenwald": "Als im Januar 1945 die überlebenden Häftlinge von Auschwitz nach Buchenwald kamen, brachte die SS in großen Koffern verpackt, Uhren, Ringe, und sonstige Wertgegenstände mit, die den Häftlingen in Auschwitz, vor allem den dort Ermordeten, geraubt worden waren. In Buchenwald gestohlene Wertgegenstände wurden in der gleichen Weise verpackt. So kamen etwa 200 Koffer mit wertvollem Inhalt zusammen. Diese Beute wollten die SS-Räuber für sich gut aufbewahren. Sie schafften sie in den Luftschutzstollen im Steinbruch und sprengten den Stollen zu."



Das Wissen um die Geheimdepots im Steinbruch auf dem Ettersberg ist bisher ausgesprochen dünn. In den Akten der Dachauer Buchenwald-Prozesse findet sich die Aussage eines SS-Mannes, der berichtet, eine Pioniereinheit der SS soll im Steinbruch Stollen in die Wände getrieben haben. Aber was sollte dorthin verbracht werden? Maxmilian Grünfeld, Häftling in Auschwitz und später in Buchenwald, berichtet 2018: