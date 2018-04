Der DDR-Rundfunk berichtet 1968 über die "Osterunruhen" nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. Eigentlich könnte man meinen, die DDR-Führung sei höchst erfreut gewesen über die Revolte jenseits der Mauer - geht es doch gegen Springerpresse und kapitalistischen Staat. Doch die Haltung zur APO, zur Außerparlamentarischen Opposition, ist ambivalenter.

Sie waren keine Freunde der studentischen Unruhen im Westen. Die fanden gut, dass sich das gegen das herrschende System im Westen richtete, das fanden sie toll, das haben sie unterstützt. Zugleich haben sie vor diesen Teilen genauso Angst gehabt wie im Westen. Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk über die Haltung der DDR-Führung

Tendenziöse DDR-Berichterstattung

Studentenproteste an den Universitäten Bildrechte: dpa Die Genossen verfolgen eine dialektische Doppelstrategie. Wenn es gegen Wiederbewaffnung, Atomtod und Springerpresse geht, jubelt die SED-Führung mit. Die DDR-Ideologen deuten das Geschehen in der Bundesrepublik als Bestätigung der eigenen Theorie und Praxis - der Polizei-Einsatz gegen Studenten, die baldige Einführung von Notstandsgesetzen, all das wird als Fortsetzung des dunkleren Teils deutscher Geschichte gesehen. Zustände, die man in der DDR ja abgeschafft habe.

Schon der Tod Benno Ohnesorgs im Juni 1967 durch einen Westberliner Polizisten war für die DDR-Führung ein Beweis für den potenziell faschistischen Charakter des westdeutschen Staates. Die zeitweiligen Stasi-Kontakte des schießwütigen Polizisten fielen selbstredend unter den Teppich. Die DDR-Presse berichtete nun eifrig über den Kampf der fortschrittlichen Westberliner Arbeiter und Studenten gegen die Notstandsdiktatur. Und die SED-Führung zeigte sich überraschend offen bei der Transit-Überführung der Leiche Ohnesorgs aus West-Berlin in die Bundesrepublik.

Die DDR öffnete die Grenzen, ließ fast unkontrolliert viele Zehntausende über DDR-Territorium, hat versucht, Ohnesorg im Osten zu instrumentalisieren. Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker

DDR-Prägung von Dutschke und Rabehl

Rudi Dutschke Bildrechte: dpa Der Umgang mit den Lebenden gestaltet sich für die SED schwieriger. Auch wegen der Biografien einzelner Köpfe der Studentenbewegung. Rudi Dutschke und Bernd Rabehl waren aus der DDR geflohen, sie hatten mit dem Sozialismus dort nichts am Hut. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sieht in den Genannten eine besondere Ostwahrnehmung innerhalb der 68er: "Gleichwohl zählen die zu der kleinen Menge von Leuten, die sich überhaupt im Westen dafür interessierten, was sich hinter der Mauer abspielte, was sich in Prag abspielte."

Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 Bildrechte: dpa Apropos Prag: Ein freiheitlicher Sozialismus - ob a la Dutschke oder Dubček - das ist für Ulbricht und Genossen Teufelswerk. Und die Vordenker der APO, wie Herbert Marcuse, gelangen bald in den Status von "Oberketzern" und Dissidenten. Ihre Schriften wandern in den "Giftschrank". Der Marxismus/Leninismus der orthodoxen Kommunisten hat dem eigenen Machterhalt zu dienen. Wer die Werke anders liest, kann nur ein Feind sein. Schon deshalb beobachtet die Stasi argwöhnisch die informellen Kontakte von APO-Leuten in die DDR, etwa zu Wolf Biermann oder Robert Havemann.

Spießigkeit in Ost und West

Auch rote Fahnen auf den Straßen konnten die DDR-Mächtigen nicht nachhaltig für die Studentenproteste im Westen begeistern Bildrechte: dpa Doch nicht nur die antiautoritären Vorstellungen der West-68er empfinden die SED-Oberen als subversiv. Ebenso suspekt ist ihnen deren kulturelles Umfeld. Und da liegt man dann plötzlich auf einer Wellenlänge mit dem sogenannten "Establishment" im Westen.



Dazu der Historiker Kowalczuk: "Die Ablehnung der 68er war kulturhistorisch gesehen grenzüberschreitend. Lange Haare, die Kultur, die damit verbunden wurde, die Lebenskultur, die Musik und vieles andere, das wurde von der breiten Mehrheit im Osten wie im Westen abgelehnt. Teilweise gab es auch die gleichen Szenen. wenn junge Leute zwangsweise zum Friseur gebracht wurden, das gab es im Westen genauso. Die Spießer dieser Welt haben das gemacht, was das Proletariat nie geschafft hat, die haben sich vereinigt und den gemeinsamen Feind grenzübergreifend gejagt."

Einflussnahme durch DDR gescheitert