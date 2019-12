ENDLICH! Mehr als zwei Jahre ist das her, dass diese energiegeladene Sängerin bei diversen Festivals vom amerikanischen SXSW bis zum Hamburger Reeperbahnfestival für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und dann musste man sich noch gut zwei Jahre mit Youtube-Videos und einer EP begnügen. Nun das selbstbetitelte Debut. Jade Bird ist LIVE eine Urgewalt. Mit einer Stimme, die an Dusty Springfield oder Janis Joplin erinnert. Gepaart mit Witz und Charme. Davon gibt es auf dem Album eine Menge. Bei Songs wie "Lottery", "I Get No Joy" oder dem großartig, rotzig-zynisch-bösem "Uh Hah" ist all das da. Es gibt die sanften Momente ebenso wie den Witz (dieses herrlich freche "Going Gone" zum Beispiel, das fast schon in einen Country-Gassenhauer abkippt) Da darf gern mehr kommen. (HP)