Neue schwere Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel

Die Vorwürfe gegen Regisseur Dieter Wedel reißen nicht ab: Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe schreibt, werfen ihm weitere Schauspielerinnen sexuelle Belästigung bis hin zu Vergewaltigung vor. Die Fälle ereigneten sich demzufolge im Zusammenhang mit Dreharbeiten für Fernsehproduktionen, bei denen Wedel Regie führte; darunter auch Produktionen für die ARD. Die "Zeit" ließ sich die Aussagen der drei Frauen eidesstattlich absichern. Wedel hingegen habe auf eine Stellungnahme zu diesen Anschuldigungen verzichtet.



Am Montag war durch Wedels Sprecherin bekannt geworden, dass der Regisseur wegen Herzbeschwerden im Krankenhaus liege. Am selben Tag war er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten. In einer Stellungnahme sprach er von einer "diffamierenden Diskussion" um seine Person und kündigte an, sich nicht mehr öffentlich äußern zu wollen. Er verabscheue jede Form von Gewalt gegen Männer und Frauen.

Im Hotelzimmer mit einem Schal gewürgt worden

Schauspielerin Esther Gemsch Bildrechte: dpa Eine der Frauen, die jetzt in der "Zeit" zitiert werden, ist die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch. Sie sagt, sie sei 1980 von Wedel in seinem Hotelzimmer angegriffen worden, er habe sie an den Haaren gepackt und ihren Kopf auf das Bett geschlagen, sich zudem rittlings auf sie gesetzt und ihr unter anderem mit einem Schal die Kehle abgeschnürt. Aufgrund ihrer Verletzungen habe sie dann den Dreh für den Mehrteiler "Bretter, die die Welt bedeuten", den der Saarländische Rundfunk (SR) produzieren ließ, abbrechen müssen. Ihre Rolle wurde neu besetzt. "Ich habe dank Dieter Wedel einen Gang zur Hölle gemacht", wird Gemsch in der "Zeit" zitiert.

Ute Christensen, 1998 in München Bildrechte: dpa Zudem beschreibt Ute Christensen in der aktuellen "Zeit", dass sie 1981 bei einem Dreh von Wedel gedemüdigt worden sei, nachdem sie nicht auf sein Hotelzimmer kommen wollte. Nach über einem Monat Mobbing sei sie mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zudem habe sie eine Fehlgeburt erlitten - sie war im zweiten Monat schwanger gewesen, so Christensen. Eine dritte Schauspielerin wird anonym zitiert. Sie sei in den 70er-Jahren von Wedel in ein Waldstück gefahren und dort vergewaltigt worden. Sie habe den Widerstand aufgegeben, damit es "schnell vorbei" war.

Bereits Anfang Januar hatten drei Ex-Schauspielerinnen Wedel beschuldigt, sie in den 90er-Jahren sexuell bedrängt zu haben. Wedel hatte diese Vorwürfe per eidesstattlicher Erklärung zurückgewiesen. Wegen eines Falls im Sommer 1996, bei dem Wedel eine der Frauen zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft München. Wegen einer relativ neuen Änderung des Strafgesetzbuches ist die Wedel vorgeworfene Tat noch nicht verjährt.

Vorwürfe seit den 80er-Jahren bekannt

Der Intendant des Saarländische Rundfunks, Thomas Kleist, zeigte sich bestürzt von den Berichten über Wedel und kündigte an, aufzuklären, welche Rolle der Sender gespielt habe und welche Verantwortung er übernehmen muss. Nach eigenen Angaben habe man beim SR bereits seit den 80er-Jahren von Vorwürfen sexueller Übergriffe durch den Regisseur Dieter Wedel gewusst. Dennoch war die Zusammenarbeit mit Wedel fortgesetzt worden. Wie der Sender am Mittwochabend berichtete, geht dies aus Akten zu der von Wedel produzierten Vorabend-Fernsehserie "Bretter, die die Welt bedeuten" hervor.

Ärztliches Gutachten bestätigt Aussage

Laut SR befinde sich in den Akten zu der Serienproduktion ein ärztliches Gutachten, wonach eine Schauspielerin, die in der "Zeit" zitiert wird, wegen ihrer Verletzungen arbeitsunfähig gewesen sei. Auch habe der Sender dann von den Vorwürfen erfahren, dass Übergriffe Wedels bei einer versuchten Vergewaltigung Ursache der Erkrankung seien. Wedel soll die Vorwürfe über einen Anwalt abgestritten haben, der Sender habe sich zur Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden. Die Geschehnisse sollen nur deshalb so detailliert dokumentiert worden sein, weil die Hauptdarstellerin nach ihren Verletzungen aus der Serie aussteigen musste und sich wegen der Neubesetzung und des Umschreibens des Drehbuchs die Kosten verdoppelt haben sollen.

Beschwerdestelle für Missbrauchsopfer in Filmbranche geplant