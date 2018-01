Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Dieter Wedel

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen den Regisseur Dieter Wedel wegen der Vorwürfe sexueller Übergriffe. Eine Sprecherin der Behörde sagte am Montagabend, es liege ein Anfangsverdacht vor. Demnach geht es um eine möglicherweise nicht verjährte Sexualstraftat. Die Sprecherin betonte, das Ermittlungsverfahren sei noch kein Hinweis für eine Schuld Wedels.



Drei Schauspielerinnen hatten dem 75-Jährigen Anfang Januar im "Zeit-Magazin" im Rahmen der #MeToo-Debatte vorgeworfen, sie in den 90er-Jahren sexuell bedrängt zu haben. Eine bezichtigte ihn dabei sogar der Vergewaltigung. Wedel hat den Vorwürfen per eidesstattlicher Erklärung widersprochen.