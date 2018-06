Der Schriftsteller Dieter Wellershoff ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in Köln, wie eine Sprecherin seines Verlags Kiepenheuer & Witsch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Wellershoff hinterlässt ein vielseitiges Werk: Romane und Novellen gehören genau so dazu wie Hörspiele, Drehbücher und Lyrik. Immer wieder beschäftigte er sich inhaltlich mit dem Zweiten Weltkrieg, etwa in "Der Ernstfall" (1995), in dem er seine eigenen Erfahrungen als Verwundeter im Lazarett aufarbeitete.