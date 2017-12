Digitale Erschöpfung: Macht uns die neue Technik krank?

Es gibt vieles, was der Einzelne tun kann, und das beginnt ganz trivial damit, sich zu konditionieren, das Handy auch mal in der Schublade zu lassen und nicht ständig drauf zu schauen.

Ich habe mit Suchtforschern gesprochen, und die sagen, das ist viel schwieriger, als man so denkt, das hat tatsächlich Formen einer Suchterkrankung. Man muss das trainieren, es gibt da neuerdings Dumbphones, also dumme Telefone, mit denen man NUR telefonieren kann.

Vieles kann aber auch nur der Arbeitgeber tun. Wenn die Kultur am Arbeitsplatz so ist, dass ich 23 Uhr abends noch die Emails beantworte, aber am nächsten Morgen um Neun trotzdem wieder am Schreibtisch sitzen muss, dann wird es die Leute auf Dauer kaputtmachen.