Karoline Mohren Bildrechte: Katrin Friedl

Getreu dieser Devise veröffentlicht Mohren seit zwei Jahren Tipps zum digitalen Entgiften. Auch sie selbst sei zu viel am Handy gewesen. Als Konsequenz hat Mohren sich nach und nach analoge Räume zurückerobert. Im Wartezimmer beim Arzt zum Beispiel: "Was sehr absurd ist, wenn alle um drumherum daddeln. Es liest ja keiner mehr Zeitschriften oder so. Ich sitz dann da zwei Stunden und guck in der Gegend rum, und denk mir meinen Teil. Das ist am Anfang sehr schwer gewesen, aber inzwischen geht es gut, weil man braucht das auch. Das Gehirn muss auch mal entlastet werden."



Damit das klappt, empfiehlt Mohren auch Detox-Apps. Die zeigen, wie lange und wo man am Smartphone online war. Digitalisierung ist nicht per se schlecht, so ihr Ansatz. Nur Maß halten will sie. Detox ist in, nicht nur digital: So stapeln sich in den Verkaufsregalen Detox-Tees, -Säfte oder –Cremes. Mohren ist trotzdem wohlwollend, wenn Youtuber oder Instagrammer ihren noch so kurzen Verzicht online dokumentieren: "Das sind ja Menschen, die ihr Business im Grunde genommen online betreiben. Also das ist ja eigentlich ein digitales Business, was die da haben."