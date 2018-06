Der Dirigent Enoch zu Guttenberg ist tot. Wie sein Büro mitteilte, starb der Musiker am Freitag im Alter von 71 Jahren. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.



Guttenberg, der aus dem Dorf Guttenberg im bayrischen Landkreis Kulmbach stammt, leitete unter anderem die beiden Ensembles "KlangVerwaltung" und die Chorgemeinschaft Neubeuern. In den 90er-Jahren arbeitete er außerdem eng mit den Klangkörpern des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS zusammen und gründete 1999 die Festspiele Herrenchiemsee. Guttenberg galt als einer der angesehensten Dirigenten der Gegenwart und arbeitete zuletzt an der Münchner Philharmonie und in der Hamburger Elbphilharmonie.