Ich würde noch mal gerne auf ein Stück zu sprechen kommen, das haben Sie 2009 in Halle gemacht, "Ultras". Da haben Sie mit Fußball-Hooligans zusammengearbeitet. Können Sie kurz erzählen, um was es da ging in diesem Stück?

Da hatte mich Annegret Hahn, die damalige Intendanten des Thalia Theaters, angesprochen, ob ich ein Stück machen würde zu einem Problem, was dem Halleschen FC schon aufgefallen ist und allgemein bekannt ist: Innerhalb der Ultras-Gruppierung gibt es viele Rechte, da gab es zum Beispiel diese Juden-Jena Rufe, die wohl Tradition sind, bei Fans des Halleschen FC schon seit den 80er-Jahren oder vielleicht sogar schon früher. Tatsächlich wollte die damalige Bürgermeisterin Dagmar Szabados diese Stelle, wo es um Antisemitismus geht, lieber streichen, dann wäre das Stück ja okay. Natürlich konnte ich das Stück nicht stehen lassen ohne diese Stelle. Es gibt Antisemitismus in deutschen Stadien und auch in Halle an der Saale. Das hat dann zu einem Eklat geführt. Leider ist es so, dass der Antisemitismus in Sachsen-Anhalt und in Halle nicht nachgelassen hat. Gucken wir auf den Marktplatz: Seit Jahren stehen Sven Liebich da und AfD-Abgeordnete und verbreiten Verschwörungstheorien, die ganz klar antisemitisch sind. Da muss man sich nicht wundern, dass sich ein Täter wie vom Anschlag in Halle ausgerechnet die Saalestadt aussucht.