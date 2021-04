"Rettet die Demokratie" – heißt das am Mittwoch erschienene Buch von Dirk Neubauer, der Bürgermeister von Augustusburg will es als Streitschrift verstanden wissen. Schließlich hält er eine grundlegende Reform des politischen Systems für nötig, wie er im Gespräch mit MDR KULTUR klar macht. Die Kommunen müssten mehr direkt entscheiden können. Nicht als Selbstzweck, sondern damit Demokratie erfahrbar werde und Menschen erlebten, dass sie selber Verantwortung trügen.

Modellprojekt: "Unglaublicher Aufbruch"

Als Beispiel führt der SPD-Politiker den Modellversuch mit geöffneter Gastronomie und Hotels in der sächsischen Kommune an, der am Sonntag erstmal mit der "Bundesbremse" aufgrund rasant steigender Inzidenzen endet: "Wir haben wertvolle Daten gesammelt", merkt Neubauer zu dem wissenschaftlich begleiteten Projekt an. Mit Blick auf die Auswertung ist er guter Hoffnung, dass sich belegen lasse, "dass eine solche Öffnung möglich ist". Vor allem verweist er auf den "unglaublichen Aufbruch", den das Projekt gebracht habe, "nicht nur bei denen, die wieder öffnen konnten, sondern bei allen, weil ein Stück Normalität wieder zurückkommt".

Wir müssen jetzt in die Gesellschaft reinhören, wieviel pauschale Schließung wir noch vertragen und vor allem, wie gut und abgestimmt wir das machen. Da haben wir, glaube ich, Reserven.

Pandemie: Kommunen nicht ernsthaft einbezogen

Neubauer findet, dass in der Diskussion um die Kompetenzen in der Pandemie-Bekämpfung eine Stimme zu wenig gehört wird: "Die kommunale Ebene ist da in den vergangenen zwölf Monaten recht wenig beteiligt gewesen. Es wäre ein Gewinn und würde auch eine Aufwertung bedeuten, ein bisschen einzubeziehen, was wir so zu berichten haben und zwar ernsthafter, als das bisher der Fall ist." Bürgerinnen und Bürger seien durchaus bereit Einschränkungen hinzunehmen, führt der SPD-Politiker im Gespräch mit MDR KULTUR weiter aus. Aber sie müssten sie verstehen können, betont Neubauer und nennt Ausgangsbegrenzungen, Flüge nach Mallorca bzw. den "Nicht-Urlaub im Erzgebirge" als kontraproduktive Beispiele.

Selbstwirksamkeit und Verantwortung: "Du bist die Stadtverwaltung"

Mehr Mitsprache, das bedeutet für Neubauer als OB, "möglichst viele grundsätzliche Entscheidungen zu teilen", größere Maßnahmen würden in Augustusburg vorher öffentlich diskutiert, erklärt er. Nur so spürten Bürgerinnen und Bürger, dass es auch an ihnen ist, Verantwortung zu übernehmen:

Meine Standardanwort, wenn jemand zu mir kommt und sich beschwert, was die Stadt alles hätte tun müssen, ist erstmal: Du bist die Stadt und ich bin die Stadtverwaltung.

Auf Landes- oder Bundesebene sei solch eine Mitwirkung tatsächlich kaum herzustellen, glaubt Neubauer:

Die Kommune ist die Herzkammer der Demokratie. Hier erfahren Menschen, was Demokratie eigentlich ist: Sich Einbringen, Diskutieren und zu einem Ergebnis kommen, mit dem möglichst viele leben können.

Dafür künftig mehr Perspektiven zu eröffnen, sei dringend notwendig, weil Menschen sonst den Mut verlören, sich übergangen fühlten: "Das hat im Osten ja eine spezielle Geschichte." Darüber sei zu reden. Um Selbstwirksamkeit und sinnstiftende Bürgerbeteiligung geht es Neubauer, nur so schwinde die gefühlte Lücke zwischen "Denen da oben" und "unten". Dabei betont Neubauer, dass es ihm nicht darum gehe, die repräsentative Demokratie abzuschaffen:

Mir geht es darum, dass wir sortieren müssen: Welche Entscheidungen werden künftig wo getroffen?

Mehr Kompetenzen, Mittel- und Vertrauensvorschuss