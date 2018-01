Popmusik-Geschichte Die wahren Disco-Helden abseits von John Travolta

Gloria Gaynor war eine der ersten Disco-Stars. Bildrechte: IMAGO

Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen: Zu Beginn der Siebziger in New Yorker Privatclubs wie David Mancusos Loft, wo Schwule unbehelligt zu vorwiegend schwarzer Musik tanzen konnten und Hautfarbe keine Rolle spielte. Bald darauf stellten DJs wie Mancuso oder Nicky Siano fest, dass sie Platten durch 'Heavy Rotation' (häufiges Spielen) in die Charts bringen konnten, so etwa Barry Whites "Love Theme" oder Gloria Gaynors "Never Can Say Goodbye". Im September 1974 schaltete Gaynors Plattenfirma MGM im Branchenmagazin "Billboard" eine Anzeige, die aus folgender Frage bestand: "Könnte uns vielleicht jemand verraten, wieso eine Platte in New York pro Woche 20.000 Exemplare verkauft, obwohl sie nicht im Radio gespielt wird?" Zwei Wochen später stand "Never Can Say Goodbye" auf Platz eins der amerikanischen Charts.



Als einer der Auslöser der ersten Disco-Welle gilt auch "Rock Your Baby", ein Song der dem damals noch völlig unbekannten schwarzen Musiker George McCrae auf den Leib geschrieben wurde von KC & The Sunshine Band, welche die ersten Musiker seit den Beatles waren, die drei Nummer-eins-Hits hintereinander in den US-Charts platzierten. Produzent Tom Moulton beschrieb den Song so: