"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste hier im Land?" - das fragt die böse Königin in der Disney-Verfilmung "Snow White and the Seven Dwarfs" den Zauberspiegel. Wer sich mit solchen Worten an einen Spiegel herantritt, will garantiert nicht hören: "Ihr seht schon so übel nicht aus, aber es geht noch besser". Ganz so flapsig formuliert es der Spiegel zugegebenermaßen nicht. Aber er gibt der fragenden Dame eben doch klipp und klar zu verstehen: Schneewittchen ist schöner!