Unfall: "Cassius"-Musiker Philippe Zdar gestorben

Zdar wurde als Teil des 1990 gegründeten Duos Cassius bekannt, mit dem er – gemeinsam mit Hubert Blanc-Francard (alias Boombass) – einen Mix aus Hip-Hop, House und Funk kreierte. An diesem Freitag erscheint ein neues Album "Dreems" von Cassius, nun unter tragischen Umständen.



Weiterhin arbeitete Zdar als Produzent für zahlreiche Musikgrößen wie die Beasty Boys, Phoenix, Kanye West, Cat Power oder Pharrell Williams. Für das Phoenix-Album "Wolfgang Amadeus Phoenix", an dem er mitwirkte, gab es 2010 einen Grammy. Zuletzt arbeitete er mit der britischen Elektropop-Band Hot Chip an ihrem Album "A Bath full of Ecstasy". Auch dieses Album wird an diesem Freitag veröffentlicht.



Musikerkollegen haben mittlerweile ihr Beileid zum Tod des Künstlers ausgedrückt. Die US-Djane The Black Madonna schrieb auf Twitter, Zdar sei eine "visionäre und tektonische Kraft" gewesen, die die moderne Dance-Musik geformt habe.