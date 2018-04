Das DOK Leipzig ist in der diesjährigen Ausgabe auf der Suche nach Visionären. Wie Festival-Leiterin Leena Pasanen im Gespräch mit MDR KULTUR sagte, sei dies die Idee hinter dem diesjährigen Motto "Fordert das Unmögliche". Als Inspiration diene dabei der berühmte Che Guevara-Ausspruch von 1968: "Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche".

Wir verstehen das Motto als Aufruf, etwas zu wagen - in der Kunst wie im Leben. Es ist immer noch eine politisch düstere Zeit für Europa. Denken wir nur an Meinungsfreiheit, Menschenwürde oder wie wir mit der Flüchtlingskrise umgehen. Als Festival wollen wir die Menschen inspirieren. Das Motto dieses Jahr ist ein Signal, dass wir Visionäre brauchen.

Das Motto "Fordert das Unmögliche" verweise außerdem auf die Retrospektive, die den 68ern gewidmet ist. "Wir wollen schauen, was vom revolutionären Geist der 68er heute noch aktuell ist", erklärt die Festival-Leiterin.

Leena Pasanen leitet das DOK Leipzig seit 2015. Um den Dokumentarfilm in der Stadt sichtbar zu machen, wird auch in diesem Jahr unter anderem wieder der Leipziger Hauptbahnhof zur Spielstätte. Pasanens Projekt DOK Neuland, das sich neuen und digitalen Erzählformen widmet, soll weiter ausgebaut werden. Das 61. DOK Leipzig findet in diesem Jahr vom 29. Oktober bis 4. November statt. Es ist international eines der führenden Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. Mehr als 300 Filme sollen gezeigt werden. Vorschläge können noch bis Anfang Juli eingereicht werden.