Gleichberechtigung in der Filmbranche DOK Leipzig lobt Entwicklungspreis für Regisseurinnen aus

Hauptinhalt

Das DOK Leipzig will Dokumentarfilmprojekte speziell von Regisseurinnen auszeichnen. Noch immer gebe es in der Branche keine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, so die Organisatoren des Festivals. 77 Prozent der Dokumentarfilme in Deutschland würden von Männern realisiert.