Vor 65 Jahren Wie die DOK-Woche nach Leipzig kam

"Einer der ganz wenigen Treffpunkte, an denen das freimütige und persönliche Gespräch zwischen Ost und West noch möglich ist und stattfindet" – so berichtet Klaus Lackschewitz 1965 für den Norddeutschen Rundfunk von der Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche. Besonders einen Film würdigt er in seinem Bericht: die von der Jury mit einem Sonderpreis bedachte sowjetische Dokumentation "Der gewöhnliche Faschismus" von Michail Romm. Lackschewitz´ Urteil über das Festival: