Das Filmfestival DOK Leipzig strafft sein Programm. Wie Christoph Terhechte, der Intendant des Festivals, am Donnerstag mitteilte, werden in der diesjährigen Festivalausgabe nur noch 200 Filme statt wie bisher über 300 Filme gezeigt. Nach ständigem Wachstum gehe es 2020 vor allem um Konsolidierung. Die Straffung des Programmes sei eine rein künstlerisch-kuratorische Entscheidung und hänge nicht mit dem Budget zusammen, heißt es in der Erklärung weiter. DOK Leipzig findet vom 26. Oktober bis 1. November 2020 statt.