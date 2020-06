Auch das Dokumentarfilmfest DOK Leipzig bekommt in diesem Jahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren: Statt mehr als 300 Filmen wie in den Vorjahren stehen im Herbst 2020 nur etwa 120 Streifen auf dem Programm, wie die Veranstalter am Dienstag in Leipzig ankündigten. Zudem würden angesichts der ungewissen Situation keine Gäste eingeladen.