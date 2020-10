Die Kernenergie war von Anfang an ein utopisches Projekt. Und das ist sie, Tschernobyl, Fukushima und einen deutschen Atomausstieg später, immer noch. Carsten Raus neuer Film "Atomkraft Forever" macht es sonnenklar. Da mag man sich noch so oft vor Augen halten, was mit dem Bau eines Kraftwerkes verbunden ist: Dass es durchschnittlich nur 40 Jahre läuft, aber fast genau so lange demontiert werden muss. Was für einen Kraftakt es bedeutet, auch in finanzieller Hinsicht, ein gesamtes Werk Stein für Stein und Kabel für Kabel zu dekontaminieren und sicher in Kisten zu verpacken, zeigen große Leinwandbilder am Beispiel Greifswald.