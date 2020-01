Was ja durchaus universelle Themen sind, die jeder von uns kennt oder vielleicht schon mal erlebt hat!

Und das ist genau das Ding! Es ist zwar ein sehr spezielles und besonderes Thema, wo man erst einmal denkt: Wie schräg und krass ist das denn! Aber ich glaube, eben weil es eigentlich um diese universellen Themen geht, können sich viele Zuschauer auch in die beiden hineinversetzen.

Wie sind Sie überhaupt auf das Thema mit den lebensechten Puppen gekommen?

Maria hat für ihre Puppen ein eigenes Zimmer, eine "Nursery", eingerichtet. Bildrechte: Werkblende Leipzig GbR Da muss ich zugeben: Das war gar nicht meine Idee! Ich arbeite in Leipzig mit einer kleinen Produktionsfirma zusammen, der Werkblende, und meine Produzentin hatte mir, vor drei Jahren schon, einen Link zu einer Webseite geschickt, wo lebensechte Silikonpuppen verkauft werden. Sie hatte den Tipp wiederum von ihrem Kollegen bekommen. Ich habe dann auf diesen Link geklickt, und meine erste Reaktion war: Wow, das ist ja schräg. Aber dann bin ich neugierig geworden und ich habe mich gefragt: Was sind das für Menschen, die die Puppen kaufen, warum machen die das und was für Geschichten stecken dahinter?

Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, Protagonisten für den Film zu finden. Wie konnten Sie Maria und Michael überzeugen, sich und ihr Hobby vor der Kamera zu zeigen?

Das war wirklich eine große Herausforderung. Weil klar ist: Die Puppen sind ein Tabuthema. Lebensechte Puppen zu sammeln, mit denen eine Beziehung zu führen, egal, ob es jetzt ein Baby ist oder eine erwachsene Puppe – das bewegt sich so völlig außerhalb dessen, was für die meisten von uns "normal" ist. Dementsprechend war es natürlich gar nicht so einfach, Protagonisten zu finden, die bereit sind, sich vor der Kamera zu zeigen.

Puppen sind ein Tabuthema. Das bewegt sich so völlig außerhalb dessen, was für die meisten von uns 'normal' ist. Nora Große Harmann, Filmemacherin