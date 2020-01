Christian Beetz: Das ist bis heute die große Frage. Als ich den Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, vor fünf Jahren in Genf besucht habe, habe ich ihn gefragt, ob er uns die Gelegenheit geben würde über dieses Forum einen Film zu machen, um zu verstehen, was jedes Jahr hinter diesen verschlossenen Türen passiert. Seine Berater und Medienchefs haben dazu gesagt, sie sind absolut dagegen. Weil es dort viel um Diplomatie geht, um Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen.

Marcus Vetter: Als ich in das Projekt kam, war ich erst mal voller Vorurteile. Ich dachte: Es ist auf jeden Fall ein Film, weil es ein Zeichen der Zeit ist, weil wir in einer Zeit sind, in der man die Elite hinterfragt: Sind die noch in Kontrolle des Weltgeschehens oder muss man die jetzt abwählen, weil die einfach machen, was sie wollen? Ich habe Klaus Schwab dann besucht, und war wirklich sehr überrascht, einen agilen Mann voller Leidenschaft zu sehen, der manchmal auch nach Worten gerungen hat – und der vor 50 Jahren eine echte Vision hatte. Der hatte diese Vision: Was würde passieren, wenn man die Mächtigen an einem Ort zusammenbringt und mit ihnen über Ethik spricht? (…)