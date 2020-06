Dominik Beykirch wird mit Beginn der Spielzeit 2020/2021 Chefdirigent am Musiktheater des Deutschen Nationaltheaters (DNT) und an der Staatskapelle Weimar. Das gab das Theater heute bekannt.

"Ich freue mich von Herzen, dass wir unsere gemeinsame Arbeit mit Dominik Beykirch auf diese Weise fortschreiben können", erklärte DNT-Generalintendant Hasko Weber. Er lobte Beykirchs hohes Maß an künstlerischer Kompetenz und sein verantwortliches und kontinuierliches Wirken am Theater.

Dominik Beykirch im Porträt Bildrechte: Matthias Eimer

Der 29-jährige Beykirch war seit der Spielzeit 2018/2019 1. Koordinierter Kapellmeister am Deutschen Nationaltheater. 2015 war er als 2. Kapellmeister engagiert worden. Aufsehen erregte er mit seiner musikalischen Interpretation von Paul Dessaus Monumentaloper "Lanzelot" in der aktuellen Spielzeit am DNT Weimar. Die Inszenierung kam nach über 40 Jahren erstmals wieder auf die Bühne, musikalische Aufzeichnungen hatten dazu nicht mehr existiert, sodass Beykirch nur aus der Partitur interpretieren konnte.