Neue Dostojewskij-Biografie von Andreas Guski

Die Liste der Verehrer von Fjodor Dostojewskij ist lang. Albert Camus hat er die Geheimnisse des menschlichen Wesens enthüllt. Ernest Hemingway fand, dass man durch die Lektüre der Romane Dostojewskijs zu einem anderen Menschen werden könne. Fest steht, dass kaum jemand so tief in Abgründe geblickt hat, wie der russische Schriftsteller. Dostojewskijs Helden stürzen in äußerste Verzweiflung und erleben rauschhafte Momente von Auferstehung und Erlösung.

Als "neuer Gogol" gefeiert

Tiefer Fall

Schon vorher hat er den Staatsdienst gekündigt, um sich ganz auf das Schreiben zu konzentrieren und so sein Geld zu verdienen. Das ist riskant, aber Dostojewskij ist nicht ängstlich - auch im Politischen nicht. Als überzeugter Sozialist wird er Mitglied eines revolutionären Zirkels.

Fjodor Dostojewskij mit Mitte 20 Bildrechte: imago/United Archives International Aber sein politisches Engagement wird ihm zum Verhängnis, das zaristische Russland duldet keine Aufrührer. 1849 wird er verhaftet und zusammen mit den anderen Angeklagten zum Tode verurteilt. Den Tag der geplanten Hinrichtung rekonstruiert der Biograf Andreas Guski minutiös. Er erzählt mit viel Sinn für Spannung, wie die Gefangenen auf dem Hinrichtungsplatz an Pfähle gefesselt werden und das Erschießungskommando anlegt. Dann aber passiert - nichts.



Die Hinrichtung wurde nur zur Abschreckung inszeniert. Das abgeänderte Urteil bedeutet für Dostojewskij vierjährige Zwangsarbeit in Sibirien und daran anschließend Dienst als gemeiner Soldat auf unbestimmte Zeit.

Vom Sozialisten zum Nationalkonservativen

Die extreme Erfahrung aber wird zum Wendepunkt im Leben des Autors. Dostojewskij verlässt Sibirien nach fast zehn Jahren als ein anderer. Seinen revolutionären Ideen hat er abgeschworen und begreift sich nun als Nationalkonservativer, der das traditionelle Russland gegenüber dem dekadenten Westen in Stellung bringt. Er selbst hat immer wieder von einer "Errettung" gesprochen.

Ein Notizbuch von Fjodor Dostojewskij Bildrechte: imago/ITAR-TASS Wodurch genau diese Umkehr bewirkt wurde, darüber streitet die Forschung: War es der Schock der Scheinhinrichtung? Oder eher die Erfahrung im Straflager, wo Dostojewskij sich nach eigener Auskunft wie "lebendig begraben" gefühlt hat? Andreas Guski lässt es offen, weil es schlichtweg nicht abschließend zu klären ist.



Sieben Jahre nach der Entlassung erscheinen die "Aufzeichnungen aus einem Totenhaus", in denen der frühere Häftling seine Zuchthauserfahrung verarbeitet hat. In dem Buch erprobt er erstmals das Verbrechen als Thema, als "Quelle publikumswirksamer Spannungseffekte". In seinen großen berühmten Romanen, in "Schuld und Sühne" oder "Die Brüder Karamasow" wird er es immer weiter variieren und ausdifferenzieren.

Kasinobesuche und Geldnot

Andreas Guski: "Dostojewskij" Bildrechte: C.H. Beck Fast alle Bücher Dostojewskijs sind als Fortsetzungen in Zeitschriften erschienen. Die für seinen Stil charakteristischen kurzen Spannungsbögen dienten dazu, das Interesse des Publikums wachzuhalten. Von seiner literarischen Arbeit leben konnte Dostojewskij trotzdem die meiste Zeit nicht, bestimmend blieb vielmehr eine permanente Geldnot.



Guski rückt die sonst häufig vernachlässigten materiellen Bedingungen einer Autorenexistenz mit Gewinn ins Zentrum seiner Biografie. Dostojewskij produziert oft unter Hochdruck. Innerhalb von nur drei Wochen bringt er "Der Spieler" zu Papier, da er parallel auch schon die Abgabefrist für "Schuld und Sühne" im Kopf hat.



Aber es reicht nicht. Das Geld, das er einnimmt, gibt er gleich wieder aus, meist lässt er es im Kasino. Der Schuldenberg wird so nicht kleiner. Zusammen mit seiner zweiten Frau ergreift Dostojewskij schließlich die Flucht vor den Gläubigern. Nach dem sibirischen folgt ein zweites, europäisches Exil mit Stationen in Dresden, Genf, Florenz, Baden-Baden. Das Paar bleibt fast fünf Jahre, bis 1871.

Im Rausch des Risikos

Die finanzielle Lage allerdings bessert sich nicht, immer wieder müssen persönliche Habseligkeiten verpfändet werden. Und Dostojewskij bleibt ein besessener Spieler. Doch es geht bei den ausufernden Kasinobesuchen nicht eigentlich ums Geld, wie sein kluger Biograf festhält. Es ist vielmehr der "Rausch des Risikos", die Spannung des "Alles oder Nichts", die den Süchtigen immer wieder zum Spieltisch zieht. Nach einem ähnlichen Muster schreibt er auch. Die engen Abgabefristen, die er einhalten muss, treiben Dostojewskij erst zu literarischen Höchstleistungen, mutmaßt Guski. Auch sein berühmtester Roman "Die Brüder Karamasow" entsteht so - da ist er allerdings mit seiner Frau wieder zurück in Russland und auf dem Höhepunkt seines Ruhms.



Andreas Guski erzählt das Leben seines Helden, das selbst romanhafte Züge trägt, packend und kenntnisreich nach. Er zitiert aus Briefen, lässt Freunde und Feinde Dostojewskijs gleichermaßen zu Wort kommen und liefert vorzügliche Kapitel über die großen Romane. So macht dieses im besten Sinne unterhaltsame Buch nicht zuletzt große Lust, Dostojewskij selbst wieder zu lesen.