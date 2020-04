Das Cover des Albums "Kaleko" von Dota Bildrechte: Kleingeldprinzessin Records

Oft sind Lyrikvertonungen ja so eine Sache: manchmal passen sich die Worte nicht perfekt in die Melodie ein oder die Melodie muss um einige Schlenker oder Phrasierungen erweitert werden, nur um das Wort in den Song zu bauen. Oft geht das zu Lasten der Schönheit und Klarheit der Musik.



Bei "Kaleko" hingegen hat Dota scheinbar leichtes Spiel mit der sehr direkten, bittersüßen, teils im Ton etwas lakonischen Poesie von Mascha Kaleko. Und so ist der Weg hin zum Indiesong à la Dota auch gar kein weiter. Die Musikerin erläutert: "Ja irgendwie gehen mir ihre Texte auch so natürlich über die Lippen als wären sie von mir. Und ich erinnere mich, wie ich meiner Schwester die ersten Vertonungen vorgespielt habe und sie nach dem fünften Song gesagt hat: 'Ach, die sind gar nicht von Dir.'" Wichtig ist Dota, dass die Gedichte als Songs funktionieren.