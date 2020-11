Literaturfans können sich zudem auf "Unter Büchern unterwegs" freuen. Geplant sind Besuche bei Literaturschaffenden und an Literaturorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – so haben Podcast-Hörerinnen und -Hörer die Gelegenheit, Autorinnen und Autoren sowie die Menschen in Verlagen, Literaturhäusern oder Buchhandlungen der Region kennenzulernen.