So orientiert sich Erlwein an den Barocktraditionen, schreibt sie aber in seiner eigenen Architektursprache fort. Er setzt auf zweckmäßige Lösungen, moderne Verfahren und Einordnung in die jeweilige Umgebung. "Seine Bauten zeichnen sich durch eine einfache, sachliche Grundhaltung und eine freie, malerische Massengliederung aus. Ihr freundliches und behagliches Aussehen ist insbesondere auf den zielsicher eingesetzten Bauschmuck zurückzuführen", so Kunsthistoriker Matthias Donath. Das heutige Panometer Dresden wurde ursprünglich als Gaswerk von Hans Erlwein gebaut. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Erlweinspeicher, Ostragehege, Löwenapotheke am Altmarkt

Erlwein kreiert für Dresden eine eigene Ära. Über 130 Zweckbauten entstehen in seiner Zeit, darunter das Gaswerk Reick, der Erlweinspeicher, die Neubauten der Gaststätte "Italienisches Dörfchen" und der Löwenapotheke am Altmarkt, verschiedene Schulen, Feuerwachen, Wasserwerke oder der im Ostragehege errichtete Vieh- und Schlachthof – der gelungene "Versuch, ein ganzes Stadtviertel künstlerisch durchzuorganisieren", so Donath.

Die Bautätigkeit einer Zeit charakterisiert am besten ihre Kultur. Leitspruch von Hans Erlwein

"Erlweins Bauten fügen sich selbstbewusst in den geschichtsträchtigen Stadtraum Dresdens ein und sind selbst zu wesentlichen Bestandteilen der Dresdner Baugeschichte geworden", urteilt der Kunsthistoriker.

In Dresden mit Architektur ein Denkmal gesetzt

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs tritt der Auto-Enthusiast Erlwein dem Sächsischen Freiwilligen Automobilkorps bei. Kurz darauf, im Oktober 1914, kommt er, gerade Anfang 40, bei einem Autounfall in Frankreich um.