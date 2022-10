Thomas Stern, zuständig für Nachlässe, erklärt: "2005 kam die Sammlung von Walter Putz zu uns, der 50 Jahre als Oberkellner in den besten Hotels Deutschlands gearbeitet hat, mit knapp 4.000 Büchern und 800 Menükarten. Und 2018 der herausragende Nachlass von Gastronomiekritiker Wolfram Siebeck. 2020 dann die Sammlung Ernst Birsner, Maître de cuisine im Kochstudio des Burda-Verlages. Insgesamt 700 Umzugskisten haben wir in zwei Lkws nach Dresden transportiert mit knapp 10.000 Büchern und 43.000 Menükarten. Da sind wir noch am Zählen."