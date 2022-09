Pionier der Fotografie Foto-Pionier für die Sächsische Schweiz: Das besondere Auge des Hermann Krone

Seit jeher ist die Sächsische Schweiz ein beliebtes Fotomotiv. Die ersten Aufnahmen des Elbsandsteingebirges machte der Fotograf Hermann Krone (1827-1916) Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit gilt Krone, der in Dresden lebte und an der damaligen Technischen Hochschule lehrte, als Pionier der Landschaftsfotografie in Sachsen. Er hinterließ ein faszinierendes Werk, das es noch heute zu entdecken lohnt. Vor 195 Jahren wurde Krone in Breslau geboren.