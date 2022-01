Der Regisseur, ehemalige Intendant und künstlerische Betriebsdirektor der Semperoper Dresden, Johannes Matz, ist tot. Wie die Semperoper am Montag mitteilte, starb Matz am Neujahrestag 2022, kurz vor seinem 93. Geburtstag. Matz war mehr als 30 Jahre künstlerisch und leitend in verschiedenen Funktionen an der Semperoper tätig.

Der Intendant der Semperoper, Peter Theiler, würdigte Matz mit den Worten: "Mit Johannes 'Hanns' Matz verliert die Sächsische Staatsoper einen geschätzten Kollegen, der der Semperoper als enger Freund und wertvoller Berater stets in Erinnerung bleiben wird. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen nächsten Angehörigen."

Wirken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Matz wurde 1929 in Magdeburg geboren und studierte von 1948 bis 1951 an der Schauspielschule Magdeburg, bevor er als Schauspieler und Regieassistent an den Landesbühnen Naumburg verpflichtet wurde. Es folgten Tätigkeiten am Stadttheater Meißen und Bühnen der Stadt Gera.