Ihre Kunst "verbindet Musik, Installation und Performance", sagte die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Martina de Maizière. "Ihre transdisziplinäre Arbeit ist aktuell, von außergewöhnlicher Energie und ein künstlerisch-ästhetisches Erlebnis", hieß es weiter. Aktuell ist Wollnys Kunst im Rahmen des Kunstfestivals "NORDOST-SÜDWEST" in der Robotron-Kantine in Dresden ausgestellt.

Die Ausstellung in der Lingnerallee am Skatepark läuft noch bis 6. November. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung in Dresden, der Stadt, in der mein deutsches Abenteuer begann", sagte die 1980 in Krakau geborene Wollny, die 2012 erstmals in Dresden ausstellte.