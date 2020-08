Konzerte mit Werken von Beethoven Porträtkonzert auf der Nordterasse der Moritzburg

am 4 August, 19 Uhr

Es spielen Nathan Melzer und Lise de la Salles



Schlosskonzert auf der Nordterasse der Moritzburg

am 4. August, 20 Uhr

Programm:

Ludwig van Beethoven: Streichtrio G-Dur op. 9 Nr. 1

Bohuslav Martinů: Streichquartett Nr. 2

Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 2 A-Dur op. 26



Lesekonzert im Käthe-Kollwitz-Haus

am 8. August, 15 Uhr und 17 Uhr

Es spielen und lesen Friedrich Wilhelm Junge und Lise de la Salle



Schlosskonzert auf der Nordterasse der Moritzburg

am 11. August, 20 Uhr

Programm:

Ferdinand Ries: Klavierquintett h-Moll op. 74

Ludwig van Beethoven: Septett Es-Dur op. 20