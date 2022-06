Katharina Bendixen wurde 1981 in Leipzig geboren. Ihre Eltern arbeiteten an der Karl-Marx-Universität in der Erwachsenenbildung und gingen als Deutschlehrer für drei Jahre mit ihren beiden Kindern nach Laos. Katharina Bendixen war da vier Jahre alt. Zurück in Leipzig und nach Schule und Abitur, studierte Katharina Bendixen an der Universität Leipzig und in Alicante Buchwissenschaft und Hispanistik. Schon in dieser Zeit veröffentliche sie in Literaturzeitschriften und Anthologien. Kurze Zeit arbeitete sie auch als Literaturkritikerin.



2005 erhielt Katharina Bendixen den Debütpreis des "poetenladen" und war Endrundenteilnehmerin beim 13. Open Mike. 2006 erhielt sie den Friedrich-Rochlitz-Preis für Kunstkritik, 2007 den Erostenpost-Literaturpreis und war in der Schreibwerkstatt der Jürgen Ponto-Stiftung. Ein Jahr später folgte der Würth-Literaturpreis und 2009 der Wiener Werkstattpreis. 2009 bekam Katharina Bendixen ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen im Lenau-Haus Péc in Ungarn. 2012 war sie Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart und 2013 der Stadtmühle Willisau in der Schweiz. Von Mai bis August 2014 war sie bereits Stadtschreiberin von Erfurt.