Ist die Humorzone dadurch womöglich auch politischer geworden? Sind jetzt mehr Kabarettisten zu Gast, als das vielleicht noch 2015 der Fall war, beziehungsweise setzen auch die Comediens mehr auf politische Dinge?

Ich glaube eher allgemein ist das Leben ja politischer geworden. Also, irgendwie muss man sich jetzt den Dingen stellen oder man denkt, es zu müssen. Oder durch Medien und durch soziale Internetzfunktionen gerät man stärker unter Druck vielleicht, sich zu positionieren, sich zu politisieren. Und das ist dann, glaube ich, ein ganz dynamischer Prozess, ohne dass man das jetzt vielleicht sogar forcieren will als Individuum. Genau, man wird eindeutig oder man wird schneller für irgendetwas festgenagelt.

Muss man, wenn man so ein Festival plant, jetzt auch von vornherein an das Publikum denken? Dass man also irgendwie doch durchspielt, wollen die jetzt womöglich – und Kabarett gilt ja immer politisch als links – wollen die solche klaren Aussagen oder wollen die mehr Spaß?

Ich bin ja gar nicht jetzt so exklusiv im Programmplanungskomitee tätig. Also, ich mach' es immer so, wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, dann reiche ich die Koordinaten weiter an die untergebenen Vasallen, an die Schergen. Und die müssen dann dafür sorgen, dass jener Günstling bei uns auftritt. Und da ist es natürlich ganz dankbar, dass wir doch mittlerweile jetzt nicht mehr so einen ganz schlechten Ruf haben oder vielleicht sogar schon einen neutralen Ruf oder wohlmöglich einen guten. So dass viele Künstler jetzt freiwillig herkommen, ohne dass man ihnen den Arm umdrehen muss.

Ich habe im Internet gesehen [...], für 2024 ist im Grunde genommen der Festivalkalender schon ziemlich gut gefüllt. Und selbst für 2025 gibt es schon Veranstaltung. Also, das heißt, man muss sich zeitig ranhalten, dass man tatsächlich genügend Künstler hier nach Dresden holen kann?