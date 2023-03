Ein jüdisches Museum für Sachsen?

Vorausgegangen waren im vergangenen Jahr eine Reihe von Podiumsdiskussionen, Bürgerforen und Workshops, in denen es unter anderem um die Frage ging, ob Dresden bzw. Sachsen ein jüdisches Museum braucht und wie jüdische Geschichte künftig präsentiert werden soll. Der Alte Leipziger Bahnhof soll nicht nur Erinnerungsort sein, sondern auch Begegnungen mit gegenwärtigem jüdschen Leben ermöglichen. Bildrechte: Grit Krause

Für Thomas Feist, den Beauftragten für jüdisches Leben in Sachsen könnte das das geplante Dokumentationszentrum am Alten Leipziger Bahnhof durchaus leisten. Er sagt, man müsse den ganzen Freistaat in den Blick nehmen. Sein Vorschlag ist eine zentraler Anlaufpunkt, von dem aus man dann aufbricht zu anderen jüdischen Gedenkorten. Satelliten, wie er es nennt, nach Leipzig, Chemnitz oder auch nach Theresienstadt und Prag. Wenn die Sprache auf ein jüdisches Museum für Sachsen kommt, über das in Dresden wie auch in Leipzig nachgedacht wurde und wird, ist Thomas Feist etwas zurückhaltender.

Was uns fehlt sind Fakten. Wir wissen gar nicht, haben wir in Sachsen überhaupt genug Sachen, die wir ausstellen können? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diesen Weg eines Themenjahrs ("Jüdische Kultur in Sachsen" 2026, Anm. d. Red.) auf dem Weg hin zum Museum nutzen, damit man auf Grundlage von Fakten diskutiert. Thomas Feist, Beauftragter für jüdisches Leben in Sachsen

Annekatrin Klepsch, Dresdens Kulturbürgermeisterin, ist jedoch skeptisch, was die sachsenweite Ausstrahlung einer Gedenkstätte im Alten Leipziger Bahnhof betrifft. Sie führt ein verändertes Rezeptions- bzw. Besucherverhalten an, speziell eines jüngeren Publikums. Reine Wissensvermittlung kann man heute digital leisten. Die Erwartungen an einen neu geschaffenen, analogen Ort wiederum wären extrem hoch, denn dieser muss dann etwas bieten, was nicht im Digitalen abrufbar ist.

Gedenkstätte in Dresden für Opfer des Holocaust und Nachfahren

Dem Dresdner Stadtrat liegen inzwischen die Empfehlungen für einen Shoah-Gedenkort mit NS-Dokumentationszentrum und Begegnungsstätte zum Beschluss vor. Bis zu einer Million Euro plant man für dessen Betrieb jährlich ein. Außerdem rechnet man mit Baukosten zwischen neun und 15 Millionen Euro.

Auch die Idee eines jüdischen Museums nimmt allmählich konkrete Formen an. Ein Solitär, so Annekatrin Klepsch, sei allerdings nicht der Weg, sondern die jüdische Geschichte über die vergangenen 800 Jahre in Dresden soll in die neu zu entwickelnde Dauerausstellung des Stadtmuseums integriert werden. Wobei dafür auch ein An- oder Neubau nötig würde.

Zunächst geht es erstmal darum, den Alten Leipziger Bahnhof zu entwickeln, weil wir es wenigstens den letzten Zeitzeugen und auch den Nachfahren der Generation der Holocaustopfer schuldig sind, jetzt erstmal diesen Gedenkort einzurichten. Annekatrin Klepsch, Beigeordnete für Kultur und Tourismus, Dresden