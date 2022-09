Ihr Haus war sozusagen wissenschaftlich vorbereitet, 2019 gab es eine Veranstaltungsreihe "What the Fake?!". Gerade zeigt das Deutsche Hygiene-Museum eine wunderbare Ausstellung über Wahrheit und Lüge. Dresden ist in Sachen Fake ziemlich gut aufgeklärt.

Ja, sollte man meinen. Wir haben aber festgestellt, dass es offenbar doch einfach Nachholbedarf gibt, auch in der Gesellschaft, mit solchen gezielten Desinformationskampagnen umzugehen. Ich habe gerade jetzt gelesen, dass der Club of Rome, also der berühmte Think Tank mit Expertinnen und Experten aus zahlreichen Ländern, tatsächlich in seinem neuesten Report das Thema Desinformation als bedeutendste Herausforderung unserer Zeit benannt hat – noch viel bedeutender als der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität et cetera. Und sie haben auch geschrieben, dass das größte Problem unserer Gegenwart tatsächlich diese kollektive Unfähigkeit ist, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden.