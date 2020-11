Das Festival Fast Forward at work beginnt in diesem Jahr mit einem wahren Bilderrausch. Ein Klick lässt auf der Website zahlreiche Fotos aufblitzen. Nur für Sekundenbruchteile werden die Motive erkennbar: Theaterbühnen der Antike, des Hofs und des Bürgertums, bis wir auf einer weiten Ebene enden.

Online ausgeweitet

Eigentlich werden verschiedene Produktionen junger Regisseurinnen und Regisseure an unterschiedlichen Orten in Dresden präsentiert. Doch dieses Jahr ist das Theater vermehrt ins Internet gewandert und auch das Fast-Forward-Festival hat einen Online-Teil geplant, neben dem Programm in den örtlichen Häusern. Nachdem mehr oder weniger überraschend der Shutdown der Theater in ganz Deutschland verkündet wurde, blieb nur noch der Online-Teil übrig.

Das diesjährige Festival besteht nun zu großen Teilen aus Gesprächsformaten. Jeder Morgen wird mit einer zweisprachigen Lesung aus Stanislaw Lems "Golem XIV" eröffnet – eine fantastische Geschichte über eine künstliche Intelligenz. Anschließend gibt es "Video-Post aus Europa". Die Festivalleitung hat mit Theatermacherinnen aus ganz Europa gesprochen und nach ihrer aktuellen Situation gefragt. Am Nachmittag beziehungsweise am Sonntagvormittag geht es dann in Debatten um künftige Arbeitsverhältnisse am Theater: um Netzwerke, um Klimawandel sowie um Austausch mit Politik und Publikum. Die Gespräche werden anschließend auf der Website abrufbar sein.

Kunst im digitalen Raum