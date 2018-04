Mit der Verleihung der "Goldenen Reiter" endete das 30. Filmfest Dresden am Wochenende. Überreicht wurden am Samstagabend zehn "Goldenen Reiter" sowie vier Sonderauszeichnungen. Das Preisgeld beträgt insgesamt 67.000 Euro.

Preis für Geschlechterthema

"Neko no Hi - Cat Days" von Jon Frickey Bildrechte: Filmfest Dresden, [jew. Regisseur] Erstmals gab es einen "Goldenen Reiter" in der neuen Kategorie "Geschlechtergerechtigkeit im Kurzfilm". Sie ging an den deutsch-japanischen Kinder-Animationsfilm "Neko no Hi - Cat Days" und ist mit 1.000 Euro dotiert. Dargestellt werden darin medizinische Diagnosen, "die Trans- und Inter-Personen die Möglichkeit zur Selbstdefinition verwehren und somit die Entwicklung der geschlechtlichen Identität hemmen", so das sächsische Gleichstellungsministerium. Gestiftet wurde dieser Preis von der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit Sachsen, dem Genderkompetenzzentrum Sachsen und dem Queeren Netzwerk Sachsen. Für "Neko no Hi - Cat Days" bekam der in Hamburg lebende Regisseur Jon Frickey zudem den ARTE-Kurzfilmpreis.

Dieser Animationsfilm hat die ARTE Jury durch seine Schlichtheit und sorgfältig bearbeiteten Details, wie auch seine leuchtenden Farben überzeugt. Diese starke Ästhetik ist mit einer fabelartigen Geschichte kombiniert, die mit dem Absurden flirtet um die Thematik der Identität aufzugreifen. ARTE Jury zum Film

Unterstützung für weitere Arbeit

"Link" von Robert Löbel Bildrechte: Filmfest Dresden, [jew. Regisseur] Am höchsten dotiert ist mit 20.000 Euro der Filmförderpreis der Kunstministerin. Er ging in diesem Jahr an den in Dresden geborenen Filmemacher Robert Löbel für dessen achtminütigen Animationsfilm "Link". Die beiden Hauptfiguren sind darin über ihre Haare miteinander verbunden - und damit auch in ihren Bewegungsmöglichkeiten.



Mit der finanziell gut hinterlegten Auszeichnung sollen junge Regisseure in die Lage versetzt werden, nach dem preisgekrönten einen weiteren Film zu erarbeiten. Gestiftet wird der Preis durch das sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Er wird seit 2004 vergeben.

"In weniger als acht Minuten tauchen wir in eine Welt voller Metaphern, die es schaffen, mit den einfachsten erzählerischen Mitteln die große Frage des Lebens zu stellen: Wie wollen wir leben? Jury-Begründung für "Link" von Robert Löbel

4.000 Euro vom MDR

"Attak" von Ruben N. Meier Bildrechte: Filmfest Dresden, [jew. Regisseur] Der vom MDR mit 4.000 Euro dotierte "Goldene Reiter" als Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb geht an den Kurzfilm "Attak" von Ruben N. Meier.



Gezeigt werden Menschen, die sich per App zum Kämpfen verabreden. Diese sind ausgesprochen unterschiedlich, es eint sie die Suche nach dem Adrenalinkick.

Ein Film der den Mut hat, sich männlichen Klischees und archaischen Gewaltphantasien zu stellen und sie gleichzeitig auf humorvolle Weise dekonstruiert, ohne seine Protagonisten dabei bloßzustellen. Die Jury zu "Attak"

Doppelte Freude

Gleich zwei "Goldene Reiter" erhielt der indische Regisseur Amar Kaushik für seinen Film "Aaba - Grandfather". Er wurde in den Kategorien "Kurzspielfilm International" und "Jugendjury International" ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde der ausdrucksstarke visuelle Stil sowie der humorvolle Umgang mit dem ernsten Thema Tod. "Ruhig und liebevoll erzählt dieser Film eine Geschichte über das Leben und sein Ende und eröffnet dabei einen ungewöhnlichen Einblick in eine warmherzige und wortkarge Welt.", so die Jury.

"The Theory of Sunset" von Roman Sokolov Bildrechte: Filmfest Dresden In der Rubrik "Animationsfilm International" ging der "Goldene Reiter" an den Kolumbianer Carlos Gómez Salamanca für dessen Film "Lupus". Die Jury begründete: "Ausgehend von realen Ereignissen in seiner Heimat und unter Verwendung verschiedener Animationstechniken, überwindet dieser Film die Begrenztheit einer lokalen Geschichte und wird zur Metapher für eine Krankheit, die sich in vielen Gesellschaften der Welt ausbreitet." Das Preisgeld beträgt 7.500 Euro.



Der "Goldener Reiter" des Publikums International ging an den Russen Roman Sokolov für "The Theory of Sunset". Dotiert ist die Auszeichnung mit 3.000 Euro, gestiftet von der Sächsischen Zeitung.

Filmfest Dresden im Jubiläumsjahr