Kilian Forster ist Intendant und Begründer der Jazztage Dresden. Bildrechte: imago images/Andreas Weihs

Der Intendant und Begründer der Jazztage, Kilian Forster, begründete die erneute Einladung auch mit dem Erfolg im Vorjahr: "Wir haben im letzten Jahr gemerkt, wie viel Publikum das gebracht hat und wie die Leute dankbar waren, dass wir ihn eingeladen haben." Aus seiner Sicht wird Daniele Ganser diskriminiert. So sei ihm in der Vergangenheit verboten worden, einen Saal zu mieten. Dies könne nicht sein, "egal ob jetzt jemand von links oder von rechts oder sonst wo kommt". Forster spricht sich dagegen aus, "dass man einfach eine Partei oder Personen dermaßen diskreditiert – entgegen dem, was ich persönlich wahrnehme".