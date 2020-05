Dieses Muss würde ich sogar verwandeln in ein Dürfen und Können. Wir machen das mit sehr viel Freude gerade. Die Augen der Mitarbeiter in Dresden glänzen. Wir haben Meetings über Konferenzschaltung und ich sehe dann, dass alle in Festivalstimmung kommen. Es ist auch für unser Team wichtig, dass ein Festival stattfindet. Wir haben in diesem Jahr mit unserer Routine gebrochen: Wir wussten sehr genau, wie man ein Festival zusammensetzt. Aber jetzt haben wir auch gelernt, wie man ein Online-Festival zusammensetzt. Das könnte für die Zukunft sehr wertvoll sein. Ich glaube, dass wir alle – auch die Mitarbeiter und ich –aus dieser Notsituation ein Plus gemacht haben für die Zukunft und dass wir vielleicht auch über diesen Stream Publikum erreichen, dass wir bisher noch gar nicht erreicht haben.