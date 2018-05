Der 41. Jahrgang der Dresdner Musikfestspiele steht unter dem Motto "Spiegel". 67 Veranstaltungen an 24 Spielstätten laden Besucher und Gäste des größten Mitteldeutschen Musikfestivals ein, sich mit der vielfältigen Wirkung von Musik auseinanderzusetzen.

Etwa 1500 Künstler machen Dresden wieder zur deutschen Musikhauptstadt Bildrechte: Dresdner Musikfestspiele Was macht die Musik mit uns als Menschen? Woher nehmen wir die Inspiration für Kunst, Kultur und nicht zuletzt auch für die Musik? Musikfestspiele-Intendant Jan Vogler hat darauf seine persönliche Antwort: "Neben den Religionen und den großen gesellschaftlichen Umwälzungen der Geschichte ist unsere Umwelt die größte äußere Inspirationsquelle für alle Komponisten und Interpreten." Deshalb könnte auch "Im Spiegel der Natur" über vielen der Konzerte des aktuellen Jahrgangs stehen.



Bei der Anzahl an Konzerten eine Auswahl zu treffen ist schwer. MDR KULTUR-Musikredakteurin Mandy Weiß hat für Sie ein paar Tipps zusammengestellt:

Eröffnungskonzert

Jan Vogler Bildrechte: Felix Broede Wann: 10. Mai, 20:00 Uhr, Kulturpalast Dresden



Zu erleben gibt es den "alten" und den neuen Intendanten der Festspiele: Hartmut Haenchen und Jan Vogler. Angekündigt wird das Konzert als "außergewöhnliches Ereignis und gleichzeitig wunderbarer Auftakt der neuen Saison".

"Bohème 2020"

Wann: Während der gesamten Festspielzeit

Unter der Bezeichnung "Bohème 2020" verbirgt sich eine Art Carte blanche für künstlerische Überraschungen: Die Bohème-Künstler dieses Jahres werden gemeinsame Performances entwickeln, vor Konzerten, aber auch in der Stadt. Diese Bohème-Künstler sind in diesem Jahr Björn Atle Anfinsen (Jazzmusiker aus Schweden), Caroline Alves (Tänzerin aus Brasilien), Mareike Jung (Bewegungsschauspielerin, Mimin, Tänzerin, Zauberin), Nicolas Streit (Schauspieler aus der Schweiz, war 2016/17 Ensemblemitglied am Staatsschauspiel Dresden)

Tan Dun: "Buddha Passion"

Wann: 23. Mai, 20:00 Uhr, Kulturpalast Dresden

Tan Dun Bildrechte: Tomasz Wiech Die internationale Karriere des chinesischen und in New York und Shanghai lebenden Komponisten Tan Dun begann bei den Dresdner Musikfestspielen. Jetzt startet das Festival mit Tan Duns opulentem Opern-Oratorium "Buddha Passion" eine neue Serie mit jährlich einer Uraufführung. Duns Werk ist vom Leben und Wirken des Weltreligionsstifters Inspiriert, sowie von Kunstwerken, wie Grottenmalereien entlang der berühmten Seidenstraße.

Cellomania

Wann:

20. Mai, 20:00 Uhr, Meisterkurskonzert im Residenzschloss (Fürstengalerie)

21. Mai, 19:00 Uhr, "Lange Nacht des Cellos", Kulturpalast Dresden

Alban Gerhardt Bildrechte: Kaupo Kikkas Die "Cellomania" rückt das Instrument in den Mittelpunkt, das nach Meinung vieler der menschlichen Stimme am nächsten kommt: das Violoncello. Die Reihe wartet mit dem Who-is-who internationaler Cellisten auf, wie dem Briten Steven Isserlis, Johannes Moser, Harriet, Krijgh, Alban Gerhardt, Christian Poltéra, Natalia Gutmann oder Mischa Maisky, um nur einige zu nennen. Und natürlich darf Festivalintendant Jan Vogler selbst dabei nicht fehlen.

Igudesman & Joo

Wann: 22. Mai, 20:00 Uhr, Staatsoperette Dresden

Aleksey Igudesman Bildrechte: IMAGO Gibt es sowas, wie Comedy in der Klassischen Musik? Ja, das gibt es! Der russische Geiger Aleksej Igudesman und sein britisch-koreanischer Partner Hyung-Ki Joo am Klavier begeistern mit Witz und trockenem Humor auf der einen Seite und geradezu wahnwitziger Virtuosität auf der anderen. Für ihre Fans weltweit sind sie längst Ikonen. Und so mancher unter den großen klassischen Künstlern hat schon bei ihren Streichen begeistert mitgemacht.

Konzert mit dem MDR RUNDFUNKCHOR

Wann: 1. Juni, 20:00 Uhr, Semperoper

MDR RUNDFUNKCHOR Bildrechte: Peter Adamik Auch der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist bei den 41. Dresdner Musikfestspiele dabei. Der MDR RUNDFUNKCHOR führt Hector Berlioz Oper "Fausts Verdammnis" konzertant auf.



Bryn Terfel ist hier zu erleben in einer seiner Paraderollen als Mephistopheles. Marc Soustrot dirigiert das Malmö SymfoniOrkester.

"Klingende Stadt"

Wann: 9. Juni, ab 15:00 Uhr überall in Dresden