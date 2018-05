Der Schriftsteller und Dichter Durs Grünbein bedauert die Verrohung der Sprache, die seiner Meinung nach nicht ohne Folgen für die Gesellschaft ist.

Alle politische Rhetorik, die die Spaltung vorantreibt, geschieht mit Worten. Durs Grünbein

Gerade in der Politik nimmt Grünbein das massiv wahr. So schaut er sich in letzter Zeit verstärkt Bundestagsdebatten an und bemerkt dabei, dass hier "die Sprache nicht stimmt". Auch und gerade die politische Lüge ist wieder verstärkt ein Thema. Dem steht in großen Teilen der Bevölkerung ein Misstrauen den verfügbaren Informationen gegenüber. Das führe sogar soweit, dass die Menschen ihre eigene Erkenntnisfähigkeit in Frage stellen. Dies ist laut Grünbein neu, herrschte doch zuvor eher eine Phase des Grundvertrauens.

Durs Grünbein Bildrechte: IMAGO Das hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht, dass jetzt ganz offiziell die politische Lüge wieder eine Rolle spielt, die Vernebelung, die Desinformation als Instrument. Durs Grünbein

Die Tellkamp-Debatte

Aus seinem Interesse für die aktuellen Entwicklungen der Sprachkultur und den daraus folgenden Erscheinungen hatte Grünbein auch an dem vieldiskutierten Dresdner Disput mit Uwe Tellkamp teilgenommen.

Uwe Tellkamp (l) und Durs Grünbein bei der Diskussionsveranstaltung ''Streitbar!'' mit Moderatorin Karin Großmann (Chefreporterin der Sächsischen Zeitung) im Kulturpalast Dresden Bildrechte: dpa Zuvor hatte Tellkamp die "Charta 2017" mitunterzeichnet, Grünbein hingegen bewusst nicht. Diese "Charta" wandte sich unter anderem gegen einen Ausschluss von rechten Verlagen auf Buchmessen.



Im Zuge der "Charta"-Diskussion nahm Grünbein wahr, dass auch Menschen, die er schätzte, diese unterzeichnet hatten. Das hatte ihn neugierig gemacht und er wollte dazu im Gespräch bleiben, so auch im Gespräch mit Tellkamp. Doch schnell wurde ihm klar, dass diese Debatte gewaltige Dimensionen angenommen hatte, plötzlich saßen hunderte Zuschauer im großen Philharmoniesaal in Dresden.

Das, was sich da auf dem Theaterplatz tut, das war jetzt auf einmal in den Saal gebracht. Und das ergab diese eigentümliche Spannung. Durs Grünbein