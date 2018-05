Mit der Sonderschau "Dystopia", erinnert die Kunstsammlung Jena an den 200. Geburtstag von Karl Marx. Es gibt einen Bezug zwischen Jena und dem Philosophen: Am 15. April 1841 wurde Karl Marx hier an der Universität mit einer Arbeit zur "Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie" zum Doktor der Philosophie promoviert, wenn auch "in absentia".