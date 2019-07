Der Maler Eberhard Havekost ist am Freitag im Alter von 52 Jahren gestorben. Das teilte sein Galerist Frank Lehmann am Samstag mit. Er seit tief erschüttert aufgrund des plötzlichen Todes, so Lehmann.

International angesehen

Ein Bild Havekosts mit dem Titel ''Beauty walks a razor's edge". Bildrechte: dpa Mit seinen fotorealistischen Malereien zählte Havekost zu den international angesehensten deutschen Künstlern im zeitgenössischen Metier. Seine Malerei und Kunst war inspiriert von modernen Medien. In einem Text seiner Galerie hieß es, er sei zu einem der wichtigsten Vertreter "einer weltweit neuen figurativen Malerei" geworden.



Seine Werke wurden im Museum of Modern Art in New York, in der Tate Modern in London oder auch im Stedelijk in Amsterdam ausgestellt.

Gebürtiger Dresdener